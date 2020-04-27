Наверх

В Азербайджане проведено около 129 тыс. тестов на коронавирус

​В Азербайджане проведено около 129 тыс. тестов на коронавирус

В Азербайджане названо количество проведенных до сих пор тестов на выявление коронавируса.

Об этом Report сообщили в Оперативном штабе при Кабинете министров.

За прошедший период было проведено 128 807 тестов на выявление новых случаев заражения.

Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.
Telegram
Подпишитесь на наш Telegram канал

Эта новость также доступна на других языках:

Новости партнеров

Другие новости из категории

Последние новости

Последние новости



Orphus sistemi
facebook
Подписывайтесь на страницу в Facebook и будьте в курсе всех интересных и актуальных новостей
Спасибо, мне уже нравится!