​В Азербайджане проведено около 129 тыс. тестов на коронавирус

В Азербайджане названо количество проведенных до сих пор тестов на выявление коронавируса.
Об этом Report сообщили в Оперативном штабе при Кабинете министров.
За прошедший период было проведено 128 807 тестов на выявление новых случаев заражения.
В Азербайджане названо количество проведенных до сих пор тестов на выявление коронавируса.
Об этом Report сообщили в Оперативном штабе при Кабинете министров.
За прошедший период было проведено 128 807 тестов на выявление новых случаев заражения.
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