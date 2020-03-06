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В Азербайджане приостановлены встречи с заключенными из-за угрозы коронавируса

В Азербайджане приостановлены встречи с заключенными из-за коронавирус

© pexels.com

В связи с коронавирусом в учреждениях Пенитенциарной службы Министерства юстиции Азербайджана приостановлены встречи и прием передач для заключенных. 

Об этом Report сообщил начальник отдела по связям с общественностью Пенитенциарной службы Мехман Садыгов. 

Он отметил, что в целях предотвращения угрозы заражения коронавирусом в учреждениях Пенитенциарной службы проводятся санитарно-эпидемиологические, профилактические и разъяснительные мероприятия: "Приостановлены встреча и прием передач для заключенных, содержащихся в учреждениях Пенитенциарной службы".

В Азербайджане зафиксирован факт заражения 6-х человек коронавирусной инфекцией. 

Эпицентром коронавируса, распространившегося с декабря минувшего года, является китайский город Ухань. Число зараженных коронавирусной инфекцией в мире достигло 98 429 человек, из которых излечились 55 641 человек, 3 387 скончались.

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