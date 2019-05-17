В Азербайджане необходимо выработать серьезную концепцию по обеспечению продбезопасности

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"Проблема обеспечения продовольственной безопасности столь насущна для человечества, что она со временем ощущается еще острее. Усилия по разрешению этой проблемы будут только возрастать".

По сообщению Report, об этом в ходе своего выступления на 2-й Бакинской международной выставке по продовольственной безопасности заявил заместитель премьер-министра Азербайджана Али Ахмедов.

По словам, каждая страна должна определиться и реализовать свою стратегию продовольственной безопасности. "Азербайджан – одна из стран, наиболее приверженных реформам. Одна из реформ заключается в усовершенствовании системы продовольственной безопасности, приведении в соответствие стандартам, вклад в обеспечение людей здоровой пищей, экспорт сельскохозяйственной продукции за рубеж".

А.Ахмедов сказал, что имеющиеся у Азербайджана ресурсы позволяют обеспечить население достойным и здоровым питанием. Он подчеркнул необходимость выработки серьезной концепции по обеспечению продовольственной безопасности: "Благодаря целенаправленной и эффективной политики по обеспечению продовольственной безопасности в Азербайджане эта проблема коренным образом решена. Такой проблемы перед Азербайджаном не стоит".

По словам А.Ахмедова, Азербайджан за счет внутреннего производства способен обеспечить население здоровой пищей. "Однако следует учитывать, что наша страна является частью современного мира. Благодаря торговому сотрудничеству Азербайджана с другими государствами, в нашу страну импортируется различные виды продовольственной продукции. В этой связи огромная ответственность возлагается на Агентство по продовольственной безопасности. Верим, что Азербайджан за счет внутреннего производства и, определив нормы соответствия стандартам ввозимой в нашу страну продукции, внесет свою лепту в обеспечение граждан безопасной и здоровой продукцией. Зачастую люди пребывают в сомнениях по поводу соответствия стандартам той или иной пищевой продукции, поэтому следует вести просветительскую работу в этом направлении", - отметил заместитель премьер-министра Азербайджана.