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В Азербайджане могут снизить нормативную отметку содержания трансжиров

В Азербайджане могут снизить нормативную отметку содержания трансжиров

"Вопрос снижения нормативной отметки содержания трансжиров в пищевых маслах должен быть решен в Азербайджане в законодательном порядке. В настоящее время нормативная отметка составляет 8%, хотя должна быть на уровне 2%".

Как сообщает Report, об этом заявил председатель Агентства продовольственной безопасности Гошгар Тахмазли

Он отметил, что Агентство, принимая во внимание рекомендации Европейского агентства по безопасности продуктов питания, намерено установить верхнюю планку содержания трансжиров в 2%: "Разумеется, этот вопрос должен быть решен в законодательной плоскости".

Г.Тахмазли подчеркнул, что по аналогии с энергетическими напитками разрабатывается соответствующая нормативно-правовая документация и в отношении содержания трансжиров: "После того, как надлежащие документы будут готовы, они будут представлены в Министерство юстиции. После утверждения и регистрации они соответственно вступят в правовую силу".

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