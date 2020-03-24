​В Азербайджане еще у 15 человек обнаружен коронавирус

В Азербайджане зафиксировано еще 15 случаев заражения коронавирусом.

Об этом Report сообщили в Оперативном штабе при Кабинете министров.

В настоящее время в больницах специального режима размещены 76 активных больных коронавирусом. Состояние 6 из них оценивается как средней тяжести, остальные чувствуют себя нормально, состояние их здоровья стабильное.

В карантинных зонах, созданных в различных больницах с целью предотвращения распространения в стране инфекции коронавируса и с целью определения случаев заражения инфекцией, принимаются меры по обследованию 2 126 человек.