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В Азербайджане еще 77 человек заразились коронавирусом, 15 выздоровели

В Азербайджане еще 77 человек заразились коронавирусом, 15 выздоровели

В Азербайджане отмечено 77 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией, 15 человек вылечились и были выписаны домой.

Об этом Report сообщили в Оперативном штабе при Кабинете министров. 

На сегодняшний день в нашей стране выявлено 2 204 инфицированных, из них 1 551 человек вылечился, 28 умерли, 625 продолжают лечение в больницах особого режима.

Состояние 25 человек оценивается как тяжелое, 33 - средней тяжести, состояние остальных стабильное. 

За истекший период было проведено 175 910 тестов на выявление новых случаев заражения.

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