В Азербайджане будет усилена соцзащита медработников

Президент Ильхам Алиев подписал распоряжение об усилении социальной защиты медицинских работников, участвующих в мероприятиях по борьбе с новым видом коронавирусной инфекции (COVİD-19).

Как сообщает Report, согласно распоряжению, в целях усиления социальной защиты медицинских работников, участвующих в мероприятиях по борьбе с новым видом коронавирусной инфекции (COVİD-19) и его профилактике, за условия труда, связанные с новым видом коронавирусной инфекции (COVİD-19), к заработной плате работников государственных медицинских учреждений установлена срочная надбавка в 3-5-кратном размере их ежемесячного должностного (тарифного) оклада.

Кабинету министров Азербайджанской Республики поручено определить сферу охвата медицинских работников, на которых будет распространяться срочная надбавка, установленная в настоящем распоряжении, срок выплаты надбавки и ее размер в зависимости от особенностей работы; определить условия оплаты труда занятых в частных медицинских учреждениях медицинских работников и волонтеров, привлеченных к мероприятиям по борьбе с новым видом коронавирусной инфекции (COVİD-19); решить другие вопросы, вытекающие из настоящего распоряжения.