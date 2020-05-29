​В Азербайджане 5% инфицированных COVID-19 являются детьми

«После 18 мая количество тестов увеличилось на 4%».

Как передает Report, об этом заявил председатель правления Объединения по управлению медицинскими территориальными подразделениями (TƏBİB) Рамин Байрамлы.

Он заявил, что уровень заражения в возрасте от 0 до 9 лет составил 5%: «Уровень заражения составил 54% для женщин и 46% для мужчин».

Р.Байрамлы подчеркнул, что 20 из погибших были в возрасте 60-69, один был в возрасте 30-39, двое были в возрасте 40-49, 13 были в возрасте 50-59, 17 были в возрасте 70-79 и пять были старше 80 лет.