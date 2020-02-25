В Азербайджане 23 прибывших из Ирана лиц поместили на карантин

Пресс-службы министерства здравоохранения и Государственного агентства по обязательному медицинскому страхованию распространили совместную информацию.

Как сообщили Report в министерстве, 23 побывавших в Иране лиц помещены в Джалилабадскую центральную районную больницу для прохождения обследования.

"Во время предварительного обследования температура у двоих из них превышала норму. Состояние их здоровья нормальное. Наблюдение врачей будет до окончания карантина", - говорится в информации.

Ведомства призывают граждан "проявлять деликатный подход к проблеме и не полагаться на информацию социальных сетей для создания ажиотажа".

Отметим, что этим количество лиц, госпитализированных с подозрением на коронавирус, достигло 31-го человека. Шестеро из них помещены в Клинический медицинский центр №1, двое - в специально выделенное медучреждение. Все они находятся под присмотром врачей.