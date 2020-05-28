В Азербайджане 191 новый случай заражения коронавирусом, 125 излечившихся

В Азербайджане зарегистрирован 191 новый случай заражения коронавирусной инфекцией, 125 человек излечились и выписаны домой.

Об этом сообщает Report со ссылкой на Оперативный штаб при Кабинете министров.

Двое пациентов 1954 г.р. и 1956 г.р. с положительными тестами на COVID-19 умерли.

До настоящего времени в нашей стране коронавирусной инфекцией заразились 4 759 человек, из них 3 022 человек излечились, 56 человека умерли, 1 681 человек продолжают лечение в больницах особого режима.

Состояние 53 из них оценивается как тяжелое, состояние 62 человек - средней тяжести, состояние остальных стабильное.

За прошедший период в связи с выявлением новых случаев заражения проведено 284 669 тестов.