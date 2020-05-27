В Азербайджане 165 новых случаев заражения коронавирусом, 78 излечившихся

В Азербайджане зарегистрировано 165 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией, 78 человек излечились и выписаны домой.

Об этом сообщает Report со ссылкой на Оперативный штаб при Кабинете министров.

Двое пациентов 1949 г.р. и 1957 г.р. с положительными тестами на COVID-19 умерли.

До настоящего времени в нашей стране коронавирусной инфекцией заразились 4 568 человек, из них 2 897 человек излечились, 54 человека умерли, 1 617 человек продолжают лечение в больницах особого режима.

Состояние 49 из них оценивается как тяжелое, состояние 63 человек - средней тяжести, состояние остальных стабильное.

За прошедший период в связи с выявлением новых случаев заражения проведено 280 663 теста.