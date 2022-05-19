В Азербайджане зарегистрировано более 8 тыс. ВИЧ-инфицированных граждан

В Республиканском центре по борьбе со СПИДом Министерства здравоохранения зарегистрировано более 8 тыс. ВИЧ-инфицированных граждан.

В Республиканском центре по борьбе со СПИДом Министерства здравоохранения зарегистрировано более 8 тыс. ВИЧ-инфицированных граждан.

Как сообщает Report, об этом сказал директор Республиканского центра по борьбе со СПИДом Фамиль Мамедов.

Он отметил, что с 1987 года, когда в Азербайджане впервые была выявлена ВИЧ-инфекция, и до апреля 2022 года в Республиканском центре по борьбе со СПИДом официально зарегистрировано 8 059 граждан Азербайджана с вирусом иммунодефицита человека: "Из них 5 611 – мужчины, 2 448 – женщины. 1 181 гражданин Азербайджана скончался от ВИЧ".

Директор центра отметил, что 37,2% случаев, выявленных в Азербайджане с 1987 года, произошли вследствие использования наркотиков.

"Целенаправленная деятельность среди групп риска позволила в течение последних лет сдерживать распространение ВИЧ-инфекции", - заявил Ф.Мамедов.