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В Азербайджане зарегистрировано 799 новых случаев заражения коронавирусом

В Азербайджане зарегистрировано 799 новых случаев заражения коронавирусом В Азербайджане от коронавируса прошли лечение и выздоровели еще 2 383 человека
Здоровье
6 января 2021 г. 17:07
В Азербайджане зарегистрировано 799 новых случаев заражения коронавирусом

В Азербайджане от коронавируса прошли лечение и выздоровели еще 2 383 человека, зарегистрировано 799 новых фактов заражения.

Как сообщили Report в Оперативном штабе при Кабинете министров, 26 человек, у которых был положительный анализ на COVID-19, скончались.

До настоящего времени в Азербайджане зарегистрировано 222 тысячи 200 случаев заражения коронавирусной инфекцией. 201 тысяча 596 человек прошли лечение и выздоровели, 2 818 человек скончались, лечение 17 786 больных продолжается.

За прошедший период проведено 2 миллиона 231 тысяча 993 теста, а количество сегодняшних тестов составляет 9 364.

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Версия на английском языке Task Force: Azerbaijan confirms 799 new COVID-19 cases
Версия на азербайджанском языке Son sutkada 26 nəfər COVID-19-dan vəfat edib

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