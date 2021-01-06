В Азербайджане зарегистрировано 799 новых случаев заражения коронавирусом

В Азербайджане от коронавируса прошли лечение и выздоровели еще 2 383 человека

В Азербайджане от коронавируса прошли лечение и выздоровели еще 2 383 человека, зарегистрировано 799 новых фактов заражения.

Как сообщили Report в Оперативном штабе при Кабинете министров, 26 человек, у которых был положительный анализ на COVID-19, скончались.

До настоящего времени в Азербайджане зарегистрировано 222 тысячи 200 случаев заражения коронавирусной инфекцией. 201 тысяча 596 человек прошли лечение и выздоровели, 2 818 человек скончались, лечение 17 786 больных продолжается.

За прошедший период проведено 2 миллиона 231 тысяча 993 теста, а количество сегодняшних тестов составляет 9 364.