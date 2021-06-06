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В Азербайджане зафиксировано 68 новых случаев заражения СOVID-19

В Азербайджане зафиксировано 68 новых случаев заражения СOVID-19 В Азербайджане зарегистрировано 68 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией (COVID-19), 274 человек излечились.
Здоровье
6 июня 2021 г. 16:37
В Азербайджане зафиксировано 68 новых случаев заражения СOVID-19

В Азербайджане зарегистрировано 68 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией (COVID-19), 274 человек излечились.

Как сообщили Report в оперативном штабе при Кабинете министров, 5 пациентов умерли от коронавируса.

На сегодняшний день в стране выявлено 334 715 фактов заражения коронавирусной инфекцией, из них 326 893 человек излечились, 4 941 человек скончались. Число активных больных составило 3 092.

За последние сутки в связи с выявлением новых случаев заражения проведено 7 794, а на сегодняшний день - 3 551 620 тест.

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Версия на английском языке COVID incidence drops drastically in Azerbaijan
Версия на азербайджанском языке Azərbaycanda daha 68 nəfər COVID-19-a yoluxub, 5 nəfər vəfat edib

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