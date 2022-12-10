В Азербайджане за сутки зарегистрировано 53 новых случая заражения коронавирусом

В Азербайджане за сутки зарегистрировано 53 новых случая заражения коронавирусом (COVID-19), 22 человека вылечились.

В Азербайджане за сутки зарегистрировано 53 новых случая заражения коронавирусом (COVID-19), 22 человека вылечились.

Как сообщили Report в Оперативном штабе при Кабинете министров, за сутки от коронавируса скончались два человека.

На сегодняшний день в стране выявлено 824 802 случая заражения коронавирусной инфекцией, 814 466 человек вылечились, число активно больных - 350. Всего скончались 9 986 человек.

За последние сутки проведено 1 843 теста на выявление новых случаев коронавируса, всего - 7 393 110 тестов.