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В Азербайджане за сутки зарегистрировано 53 новых случая заражения коронавирусом

В Азербайджане за сутки зарегистрировано 53 новых случая заражения коронавирусом В Азербайджане за сутки зарегистрировано 53 новых случая заражения коронавирусом (COVID-19), 22 человека вылечились.
Здоровье
10 декабря 2022 г. 16:35
В Азербайджане за сутки зарегистрировано 53 новых случая заражения коронавирусом

В Азербайджане за сутки зарегистрировано 53 новых случая заражения коронавирусом (COVID-19), 22 человека вылечились.

Как сообщили Report в Оперативном штабе при Кабинете министров, за сутки от коронавируса скончались два человека.

На сегодняшний день в стране выявлено 824 802 случая заражения коронавирусной инфекцией, 814 466 человек вылечились, число активно больных - 350. Всего скончались 9 986 человек.

За последние сутки проведено 1 843 теста на выявление новых случаев коронавируса, всего - 7 393 110 тестов.

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Версия на азербайджанском языке Son sutkada 53 yeni yoluxma faktı qeydə alınıb, 2 nəfər ölüb

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