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В Азербайджане за сутки выявлено 7 632 случая заражения коронавирусом

В Азербайджане за сутки выявлено 7 632 случая заражения коронавирусом В Азербайджане за минувшие сутки выявлено 7 632 новых случая заражения коронавирусом, 5 797 человек вылечились.
Здоровье
10 февраля 2022 г. 18:37
В Азербайджане за сутки выявлено 7 632 случая заражения коронавирусом

В Азербайджане за минувшие сутки выявлено 7 632 новых случая заражения коронавирусом, 5 797 человек вылечились.

Как сообщили Report в Оперативном штабе при Кабинете министров, от коронавируса за сутки скончались 24 человека.

На сегодняшний день в Азербайджане выявлено 725 777 случаев заражения коронавирусной инфекцией, 665 909 человек вылечились, 8 972 - скончались, число активных больных составляет 50 896.

За последние сутки в стране проведен 19 491 тест на COVID-19, в целом с начала пандемии - 6 335 593 теста.

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Версия на английском языке Azerbaijan reports 7,632 new COVID-19 cases on February 10
Версия на азербайджанском языке Azərbaycanda daha 7 632 nəfər koronavirusa yoluxub, 24 nəfər ölüb

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