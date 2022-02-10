В Азербайджане за сутки выявлено 7 632 случая заражения коронавирусом

В Азербайджане за минувшие сутки выявлено 7 632 новых случая заражения коронавирусом, 5 797 человек вылечились.

В Азербайджане за минувшие сутки выявлено 7 632 новых случая заражения коронавирусом, 5 797 человек вылечились.

Как сообщили Report в Оперативном штабе при Кабинете министров, от коронавируса за сутки скончались 24 человека.

На сегодняшний день в Азербайджане выявлено 725 777 случаев заражения коронавирусной инфекцией, 665 909 человек вылечились, 8 972 - скончались, число активных больных составляет 50 896.

За последние сутки в стране проведен 19 491 тест на COVID-19, в целом с начала пандемии - 6 335 593 теста.