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В Азербайджане за сутки выявлено 7 779  случаев заражения коронавирусом

В Азербайджане за сутки выявлено 7 779  случаев заражения коронавирусом В Азербайджане за минувшие сутки выявлено 7 779 новых случаев заражения коронавирусом, 6 315 человек вылечились.
Здоровье
9 февраля 2022 г. 15:38
В Азербайджане за сутки выявлено 7 779  случаев заражения коронавирусом

В Азербайджане за минувшие сутки выявлено 7 779 новых случаев заражения коронавирусом, 6 315 человек вылечились.

Как сообщили Report в Оперативном штабе при Кабинете министров, от коронавируса за сутки скончались 28 человек.

На сегодня в Азербайджане выявлено 718 145 случаев заражения коронавирусной инфекцией, 660 112 человек вылечились, 8 948 - скончались, число активных больных составляет 49 085.

За последние сутки в стране проведены 19 314 тестов на COVID-19, в целом с начала пандемии - 6 316 102 теста.

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Версия на английском языке Azerbaijan reports 7,779 new COVID-19 cases, 28 deaths
Версия на азербайджанском языке Azərbaycanda daha 7 779 nəfər koronavirusa yoluxub, 28 nəfər ölüb

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