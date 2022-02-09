В Азербайджане за сутки выявлено 7 779 случаев заражения коронавирусом

В Азербайджане за минувшие сутки выявлено 7 779 новых случаев заражения коронавирусом, 6 315 человек вылечились.

В Азербайджане за минувшие сутки выявлено 7 779 новых случаев заражения коронавирусом, 6 315 человек вылечились.

Как сообщили Report в Оперативном штабе при Кабинете министров, от коронавируса за сутки скончались 28 человек.

На сегодня в Азербайджане выявлено 718 145 случаев заражения коронавирусной инфекцией, 660 112 человек вылечились, 8 948 - скончались, число активных больных составляет 49 085.

За последние сутки в стране проведены 19 314 тестов на COVID-19, в целом с начала пандемии - 6 316 102 теста.