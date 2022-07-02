В Азербайджане за сутки выявлено 33 случая заражения коронавирусом

В Азербайджане за минувшие сутки выявлено 33 новых случая заражения коронавирусом, 35 человек вылечились.

В Азербайджане за минувшие сутки выявлено 33 новых случая заражения коронавирусом, 35 человек вылечились.

Как сообщили Report в Оперативном штабе при Кабинете министров, случаев смерти от коронавируса не зарегистрировано.

На сегодня с начала пандемии в Азербайджане выявлено в целом 793 416 случаев заражения коронавирусной инфекцией, 783 333 человека вылечились, 9 717 – скончались, число активных больных составляет 200.

За последние сутки в стране проведено 2 098 тестов на выявление COVID-19, в целом с начала пандемии – 6 968 836 тестов.