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В Азербайджане за сутки выявлено 214 случаев заражения коронавирусом

В Азербайджане за сутки выявлено 214 случаев заражения коронавирусом В Азербайджане за минувшие сутки выявлено 214 новых случаев заражения коронавирусом, 229 человек вылечились.
Здоровье
23 сентября 2022 г. 16:40
В Азербайджане за сутки выявлено 214 случаев заражения коронавирусом

В Азербайджане за минувшие сутки выявлено 214 новых случаев заражения коронавирусом, 229 человек вылечились.

Как сообщили Report в Оперативном штабе при Кабинете министров, два человека с положительными результатами анализа скончались.

На сегодня в Азербайджане выявлено в целом 820 513 случаев заражения коронавирусной инфекцией, 809 210 человек вылечились, 9 902 – скончались, число активных больных составляет 1 401.

За последние сутки в стране проведено 2 728 тестов на выявление COVID-19, в целом с начала пандемии – 7 231 342 теста.

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Версия на английском языке Azerbaijan reports 214 new COVID-19 cases, 2 deaths
Версия на азербайджанском языке Son sutkada Azərbaycanda 214 nəfər koronavirusa yoluxub, 2 nəfər ölüb

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