В Азербайджане за сутки выявлено 214 случаев заражения коронавирусом

В Азербайджане за минувшие сутки выявлено 214 новых случаев заражения коронавирусом, 229 человек вылечились.

В Азербайджане за минувшие сутки выявлено 214 новых случаев заражения коронавирусом, 229 человек вылечились.

Как сообщили Report в Оперативном штабе при Кабинете министров, два человека с положительными результатами анализа скончались.

На сегодня в Азербайджане выявлено в целом 820 513 случаев заражения коронавирусной инфекцией, 809 210 человек вылечились, 9 902 – скончались, число активных больных составляет 1 401.

За последние сутки в стране проведено 2 728 тестов на выявление COVID-19, в целом с начала пандемии – 7 231 342 теста.