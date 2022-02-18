В Азербайджане за сутки вакцинированы более 41 тыс. человек

В Азербайджане за последние сутки от COVID-19 вакцинированы 41 214 человек.

В Азербайджане за последние сутки от COVID-19 вакцинированы 41 214 человек.

Как передает Report, об этом сообщили в Оперативном штабе при Кабинете министров.

В течение дня число вакцинированных первой дозой составило 3 178, второй – 1 530, количество вакцинированных тремя и более дозами вакцины – 34 088 человек, вакцинированных бустерной дозой после выздоровления - 2 418 человек.

Общее число вакцинаций в Азербайджане на сегодняшний день составляет 12 720 225, из них первую дозу вакцины получили 5 280 393, две дозы - 4 772 019, количество вакцинированных тремя и более дозами вакцины - 2 477 911 человек, вакцинированных бустерной дозой после выздоровления - 189 902 человека.