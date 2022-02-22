В Азербайджане за сутки вакцинированы более 40 тыс. человек

В Азербайджане за последние сутки от COVID-19 вакцинированы 40 389 человек.

В Азербайджане за последние сутки от COVID-19 вакцинированы 40 389 человек.

Как передает Report, об этом сообщили в Оперативном штабе при Кабинете министров.

В течение дня число вакцинированных первой дозой составило 2 958, второй - 1 973 человека, тремя и более дозами – 33 311, вакцинированных бустерной дозой после позитивного результата - 2 156.

Общее число вакцинаций в Азербайджане на сегодняшний день составляет 12 828 076, из них первую дозу вакцины получили 5 288 297, две дозы - 4 777 007, три и более доз - 2 566 634 человека, бустерную дозу после положительного ответа – 196 138 человек.