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В Азербайджане за сутки вакцинированы более 16 тысяч человек

В Азербайджане за сутки вакцинированы более 16 тысяч человек В Азербайджане за последние сутки от COVID-19 вакцинированы 16 815 человек.
Здоровье
8 марта 2022 г. 18:45
В Азербайджане за сутки вакцинированы более 16 тысяч человек

В Азербайджане за последние сутки от COVID-19 вакцинированы 16 815 человек.

Как передает Report, об этом сообщили в Оперативном штабе при Кабинете министров.

В течение дня число вакцинированных первой дозой составило 931, второй - 1 150 человек, тремя и более дозами – 13 718, бустерной дозой после положительного ответа – 1 016 человек.

Общее число вакцинаций в Азербайджане на сегодняшний день составляет 13 176 571, из них первую дозу вакцины получили 5 309 703, две дозы - 4 796 474, бустерную дозу - 2 855 788 человек, бустерную дозу после положительного ответа - 214 606 человек.

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