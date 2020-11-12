В Азербайджане за сутки скончались 20 пациентов с коронавирусом

В Азербайджане зарегистрировано 1 622 новых случая заражения коронавирусом, 979 человек выписаны после выздоровления.

В Азербайджане зарегистрировано 1 622 новых случая заражения коронавирусом, 979 человек выписаны после выздоровления.

Как сообщили Report в Оперативном штабе при Кабинете министров, 20 пациентов с положительным тестом на COVID-19 скончались.

До настоящего времени в Азербайджане зарегистрировано 70 216 случаев заражения коронавирусной инфекцией. 51 986 человек выздоровели, 905 скончались, лечение 17 796 пациентов продолжается.

За прошедший период проведено 1 479 638 тестов, а количество проведенных сегодня тестов составляет 11 796.