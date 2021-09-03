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В Азербайджане за сутки от COVID-19 вакцинировано 85 760 человек

В Азербайджане за сутки от COVID-19 вакцинировано 85 760 человек В Азербайджане за последние сутки применено 85 760 доз вакцин от COVID-19.
Здоровье
3 сентября 2021 г. 16:07
В Азербайджане за сутки от COVID-19 вакцинировано 85 760 человек

В Азербайджане за последние сутки вакцину от COVID-19 получили 85 760 человек.

Как передает Report, об этом сообщили в Оперативном штабе при Кабинете министров.

В течение дня число вакцинированных первой дозой людей составило 60 167, второй – 38 327.

Общее число вакцинаций от коронавируса в Азербайджане на сегодняшний день достигло 7 095 693.

Отметим, что количество введенных разовых доз может не равняться общему количеству вакцинированных людей. В зависимости от протокола вакцинации люди могут получать несколько доз. То есть, некоторые в силу обстоятельств могли получить первую дозу повторно, кроме того, в Азербайджане начата вакцинация третьей, бустерной дозой.

Первую дозу получили 4 287 967 человек, две - 2 807 726 человек.

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Версия на английском языке ФотоAzerbaijan vaccinates nearly 86,000 people today
Версия на азербайджанском языке ФотоPeyvənd olunanların sayı açıqlandı

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