В Азербайджане за сутки от COVID-19 вакцинировано 85 760 человек

В Азербайджане за последние сутки применено 85 760 доз вакцин от COVID-19.

В Азербайджане за последние сутки вакцину от COVID-19 получили 85 760 человек.

Как передает Report, об этом сообщили в Оперативном штабе при Кабинете министров.

В течение дня число вакцинированных первой дозой людей составило 60 167, второй – 38 327.

Общее число вакцинаций от коронавируса в Азербайджане на сегодняшний день достигло 7 095 693.

Отметим, что количество введенных разовых доз может не равняться общему количеству вакцинированных людей. В зависимости от протокола вакцинации люди могут получать несколько доз. То есть, некоторые в силу обстоятельств могли получить первую дозу повторно, кроме того, в Азербайджане начата вакцинация третьей, бустерной дозой.

Первую дозу получили 4 287 967 человек, две - 2 807 726 человек.