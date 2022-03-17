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В Азербайджане за сутки от коронавируса вакцинированы более 16 тыс. человек

В Азербайджане за сутки от коронавируса вакцинированы более 16 тыс. человек В Азербайджане за последние сутки от COVID-19 вакцинированы 16 552 человека.
Здоровье
17 марта 2022 г. 18:34
В Азербайджане за сутки от коронавируса вакцинированы более 16 тыс. человек

В Азербайджане за последние сутки от COVID-19 вакцинированы 16 552 человека.

Как передает Report, об этом сообщили в Оперативном штабе при Кабинете министров.

В течение дня число вакцинированных первой дозой составило 818 человек, второй – 1 815, тремя и более дозами – 13 119, бустерной дозой после положительного ответа – 800 человек.

Общее число вакцинаций в Азербайджане на сегодняшний день составляет 13 320 490, из них первую дозу вакцины получили 5 317 085, две дозы - 4 809 138, бустерную дозу и более доз – 2 972 338 человек, бустерную дозу после положительного ответа - 221 929 человек.

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Версия на английском языке Number of people vaccinated in Azerbaijan announced
Версия на азербайджанском языке Peyvənd olunanların sayı açıqlanıb

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