В Азербайджане за сутки от коронавируса вакцинированы более 16 тыс. человек

В Азербайджане за последние сутки от COVID-19 вакцинированы 16 552 человека.

В Азербайджане за последние сутки от COVID-19 вакцинированы 16 552 человека.

Как передает Report, об этом сообщили в Оперативном штабе при Кабинете министров.

В течение дня число вакцинированных первой дозой составило 818 человек, второй – 1 815, тремя и более дозами – 13 119, бустерной дозой после положительного ответа – 800 человек.

Общее число вакцинаций в Азербайджане на сегодняшний день составляет 13 320 490, из них первую дозу вакцины получили 5 317 085, две дозы - 4 809 138, бустерную дозу и более доз – 2 972 338 человек, бустерную дозу после положительного ответа - 221 929 человек.