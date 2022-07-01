В Азербайджане за сутки от COVID-19 вакцинированы 1,9 тыс. человек

В Азербайджане за последние сутки от COVID-19 вакцинированы 1 908 человек.

В Азербайджане за последние сутки от COVID-19 вакцинированы 1 908 человек.

Об этом Report сообщили в Оперативном штабе при Кабинете министров.

В течение дня зарегистрировано 579 вакцинированных первой дозой. Число привитых второй дозой составило 246 человек, третьей и более дозами – 922 человека, количество вакцинированных бустерной дозой после положительного результата - 161 человек.

Общее число вакцинаций в Азербайджане на сегодняшний день составляет 13 768 446, из них первую дозу вакцины получили 5 355 145, две дозы - 4 854 038, бустерную дозу - 3 309 825 человек.

Общее количество вакцинированных бустерной дозой после положительного результата - 249 438 человек.