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В Азербайджане за сутки от COVID-19 вакцинированы 1,9 тыс. человек

В Азербайджане за сутки от COVID-19 вакцинированы 1,9 тыс. человек В Азербайджане за последние сутки от COVID-19 вакцинированы 1 908 человек.
Здоровье
1 июля 2022 г. 16:36
В Азербайджане за сутки от COVID-19 вакцинированы 1,9 тыс. человек

В Азербайджане за последние сутки от COVID-19 вакцинированы 1 908 человек.

Об этом Report сообщили в Оперативном штабе при Кабинете министров.

В течение дня зарегистрировано 579 вакцинированных первой дозой. Число привитых второй дозой составило 246 человек, третьей и более дозами – 922 человека, количество вакцинированных бустерной дозой после положительного результата - 161 человек.

Общее число вакцинаций в Азербайджане на сегодняшний день составляет 13 768 446, из них первую дозу вакцины получили 5 355 145, две дозы - 4 854 038, бустерную дозу - 3 309 825 человек.

Общее количество вакцинированных бустерной дозой после положительного результата - 249 438 человек.

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Версия на английском языке Azerbaijan’s vaccination statistics for July 1
Версия на азербайджанском языке Peyvənd olunanların sayı açıqlanıb

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