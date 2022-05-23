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В Азербайджане за сутки от COVID-19 вакцинирован один человек

В Азербайджане за сутки от COVID-19 вакцинирован один человек В Азербайджане за последние сутки от COVID-19 вакцинирован один человек.
Здоровье
23 мая 2022 г. 16:44
В Азербайджане за сутки от COVID-19 вакцинирован один человек

В Азербайджане за последние сутки от COVID-19 вакцинирован один человек.

Об этом Report сообщили в Оперативном штабе при Кабинете министров.

В течение дня вакцинированных первой и второй дозами не зарегистрировано. Число привитых третьей и более дозами - 1 человек, вакцинированных бустерной дозой после положительного результата за сутки нет.

Общее число вакцинаций в Азербайджане на сегодняшний день составляет 13 707 007, из них первую дозу вакцины получили 5 345 824, две дозы - 4 847 442, бустерную дозу - 3 269 215 человек. Общее количество вакцинированных бустерной дозой после положительного результата - 244 526 человек.

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Версия на азербайджанском языке Azərbaycanda son sutkada 1 nəfər vaksinasiya olunub

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