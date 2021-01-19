В Азербайджане за сутки от COVID-19 излечились 949 человек, 305 заразились

В общей сложности в стране выявлен 227 696 фактов заражения коронавирусной инфекцией

За последние сутки в Азербайджане зарегистрировано 305 новых случаев заражения коронавирусом, 949 человек выписаны после выздоровления.

Об этом Report сообщили в Оперативном штабе при Кабинете министров.

За последние сутки 10 человек скончались от COVID-19.

В общей сложности в стране выявлен 227 696 фактов заражения коронавирусной инфекцией, из них 216 720 человек вылечились, 3 032 скончались. В настоящее время лечение проходят 7 944 пациента.

За последние сутки проведено 6 915 тестов, в целом 2 328 507 тестов.