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В Азербайджане за сутки от COVID-19 излечились 949 человек, 305 заразились

В Азербайджане за сутки от COVID-19 излечились 949 человек, 305 заразились В общей сложности в стране выявлен 227 696 фактов заражения коронавирусной инфекцией
Здоровье
19 января 2021 г. 16:05
В Азербайджане за сутки от COVID-19 излечились 949 человек, 305 заразились

За последние сутки в Азербайджане зарегистрировано 305 новых случаев заражения коронавирусом, 949 человек выписаны после выздоровления.

Об этом Report сообщили в Оперативном штабе при Кабинете министров.

За последние сутки 10 человек скончались от COVID-19.

В общей сложности в стране выявлен 227 696 фактов заражения коронавирусной инфекцией, из них 216 720 человек вылечились, 3 032 скончались. В настоящее время лечение проходят 7 944 пациента.

За последние сутки проведено 6 915 тестов, в целом 2 328 507 тестов.

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Версия на английском языке Azerbaijan confirms 305 new coronavirus cases
Версия на азербайджанском языке Azərbaycanda koronavirusa daha 305 yeni yoluxma faktı qeydə alınıb

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