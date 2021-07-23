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В Азербайджане за сутки коронавирусом заразился 371 человек

В Азербайджане за сутки коронавирусом заразился 371 человек В Азербайджане зарегистрирован 371 новый случай заражения коронавирусной инфекцией (COVID-19), 153 человека выписаны после выздоровления.
Здоровье
23 июля 2021 г. 18:51
В Азербайджане за сутки коронавирусом заразился 371 человек

В Азербайджане зарегистрирован 371 новый случай заражения коронавирусной инфекцией (COVID-19), 153 человека выписаны после выздоровления.

Как сообщили Report в Оперативном штабе при Кабинете министров, 3 человека с положительным тестом на COVID-19 скончались.

Всего в стране выявлено 339 645 фактов заражения коронавирусной инфекцией. Из них 331 782 человека прошли лечение и выздоровели, 5 002 скончались. Число активных больных составляет 2 861.

За последние сутки было проведено 10 448 тестов, общее число проведенных тестов составляет 3 954 016.

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Версия на английском языке New COVID-19 cases exceed 300 in Azerbaijan
Версия на азербайджанском языке Azərbaycanda koronavirusa yoluxanların sayı 300 nəfəri keçib

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