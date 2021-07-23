В Азербайджане за сутки коронавирусом заразился 371 человек

В Азербайджане зарегистрирован 371 новый случай заражения коронавирусной инфекцией (COVID-19), 153 человека выписаны после выздоровления.

В Азербайджане зарегистрирован 371 новый случай заражения коронавирусной инфекцией (COVID-19), 153 человека выписаны после выздоровления.

Как сообщили Report в Оперативном штабе при Кабинете министров, 3 человека с положительным тестом на COVID-19 скончались.

Всего в стране выявлено 339 645 фактов заражения коронавирусной инфекцией. Из них 331 782 человека прошли лечение и выздоровели, 5 002 скончались. Число активных больных составляет 2 861.

За последние сутки было проведено 10 448 тестов, общее число проведенных тестов составляет 3 954 016.