В Азербайджане за сутки коронавирусом заразились 38 человек

В Азербайджане зарегистрировано 38 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией (COVID-19), 59 человек прошли лечение и выздоровели.

В Азербайджане зарегистрировано 38 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией (COVID-19), 59 человек прошли лечение и выздоровели.

Как сообщили Report в Оперативном штабе при Кабинете министров, один пациент с положительным тестом на коронавирус скончался.

На сегодняшний день в стране выявлен 792 141 факт заражения COVID-19, из них вылечились 782 143 гражданина, 9 701 скончался, активно больных - 297.

За последние сутки в стране проведено 5 230 тестов на выявление COVID-19, в целом с начала пандемии – 6 726 560 тестов.