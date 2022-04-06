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В Азербайджане за сутки коронавирусом заразились 38 человек

В Азербайджане за сутки коронавирусом заразились 38 человек В Азербайджане зарегистрировано 38 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией (COVID-19), 59 человек прошли лечение и выздоровели.
Здоровье
6 апреля 2022 г. 16:41
В Азербайджане за сутки коронавирусом заразились 38 человек

В Азербайджане зарегистрировано 38 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией (COVID-19), 59 человек прошли лечение и выздоровели.

Как сообщили Report в Оперативном штабе при Кабинете министров, один пациент с положительным тестом на коронавирус скончался.

На сегодняшний день в стране выявлен 792 141 факт заражения COVID-19, из них вылечились 782 143 гражданина, 9 701 скончался, активно больных - 297.

За последние сутки в стране проведено 5 230 тестов на выявление COVID-19, в целом с начала пандемии – 6 726 560 тестов.

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Версия на английском языке Azerbaijan reports 38 new COVID cases: Task Force
Версия на азербайджанском языке Azərbaycanda daha 38 nəfər koronavirusa yoluxub

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