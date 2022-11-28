В Азербайджане за сутки коронавирусом заразились 13 человек

В Азербайджане за последние сутки зарегистрировано 13 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией (COVID-19), 20 человек прошли лечение и выздоровели.

В Азербайджане за последние сутки зарегистрировано 13 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией (COVID-19), 20 человек прошли лечение и выздоровели.

Как сообщили Report в Оперативном штабе при Кабинете министров, фактов смерти от коронавируса не зарегистрировано.

Всего в стране выявлено 824 245 фактов заражения коронавирусной инфекцией, из них 813 966 человек прошли лечение и выздоровели, активно больных - 273 человека. Всего скончались 9 976 человек.

За последние сутки проведено 652, всего - 7 371 423 теста.