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В Азербайджане за сутки коронавирусом заразились 13 человек

В Азербайджане за сутки коронавирусом заразились 13 человек В Азербайджане за последние сутки зарегистрировано 13 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией (COVID-19), 20 человек прошли лечение и выздоровели.
Здоровье
28 ноября 2022 г. 16:40
В Азербайджане за сутки коронавирусом заразились 13 человек

В Азербайджане за последние сутки зарегистрировано 13 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией (COVID-19), 20 человек прошли лечение и выздоровели.

Как сообщили Report в Оперативном штабе при Кабинете министров, фактов смерти от коронавируса не зарегистрировано.

Всего в стране выявлено 824 245 фактов заражения коронавирусной инфекцией, из них 813 966 человек прошли лечение и выздоровели, активно больных - 273 человека. Всего скончались 9 976 человек.

За последние сутки проведено 652, всего - 7 371 423 теста.

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Версия на азербайджанском языке Son sutkada 13 yeni yoluxma faktı qeydə alınıb

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