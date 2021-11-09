В Азербайджане за сутки коронавирусом заразились 1 855 человек

В Азербайджане зарегистрировано 1 855 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией (COVID-19), 2 199 больных вылечились.
Как сообщили Report в Оперативном штабе при Кабинете министров, от коронавируса за сутки скончались 27 человек.
На сегодняшний день в стране выявлено 550 446 фактов заражения COVID-19, из них вылечились 511 400 человек, 7 320 скончались, активно больных - 31 726.
За последние сутки в связи с выявлением новых случаев заражения коронавирусом проведено 9 002, в целом - 5 301 252 теста.