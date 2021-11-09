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В Азербайджане за сутки коронавирусом заразились 1 855 человек

В Азербайджане за сутки коронавирусом заразились 1 855 человек 16:36 В Азербайджане зарегистрировано 1 855 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией (COVID-19), 2 199 больных вылечились.
Здоровье
9 ноября 2021 г. 16:44
В Азербайджане за сутки коронавирусом заразились 1 855 человек

В Азербайджане зарегистрировано 1 855 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией (COVID-19), 2 199 больных вылечились.

Как сообщили Report в Оперативном штабе при Кабинете министров, от коронавируса за сутки скончались 27 человек.

На сегодняшний день в стране выявлено 550 446 фактов заражения COVID-19, из них вылечились 511 400 человек, 7 320 скончались, активно больных - 31 726.

За последние сутки в связи с выявлением новых случаев заражения коронавирусом проведено 9 002, в целом - 5 301 252 теста.

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Версия на английском языке Azerbaijan's COVID tally exceeds 550,000
Версия на азербайджанском языке Azərbaycanda daha 1 855 nəfər koronavirusa yoluxub, 27 nəfər ölüb

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