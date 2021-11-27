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В Азербайджане за сутки коронавирусом заразились 1 617 человек

В Азербайджане за сутки коронавирусом заразились 1 617 человек В Азербайджане зарегистрировано 1 617 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией, 1 979 больных вылечились.
Здоровье
27 ноября 2021 г. 16:48
В Азербайджане за сутки коронавирусом заразились 1 617 человек

В Азербайджане зарегистрировано 1 617 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией, 1 979 больных вылечились.

Как сообщили Report в Оперативном штабе при Кабинете министров, за сутки от коронавируса скончались 22 человека.

На сегодняшний день в стране выявлен 584 121 факт заражения COVID-19, из них вылечились 549 333 человека, 7 789 скончались, активно больных - 26 999.

За последние сутки в связи с выявлением новых случаев заражения коронавирусом проведено 11 982 теста, в целом - 5 509 701 тест.

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Версия на английском языке Azerbaijan sees 1,617 new COVID cases
Версия на азербайджанском языке Azərbaycanda daha 1 617 nəfər koronavirusa yoluxub, 22 nəfər ölüb

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