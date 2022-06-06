В Азербайджане за сутки два человека заразились коронавирусом

В Азербайджане зарегистрировано 2 новых случая заражения коронавирусной инфекцией (COVID-19), 1 человек выписан после выздоровления.

В Азербайджане зарегистрировано 2 новых случая заражения коронавирусной инфекцией (COVID-19), 1 человек выписан после выздоровления.

Как сообщили Report в Оперативном штабе при Кабинете министров, за сутки фактов смерти от коронавируса не зафиксировано.

На сегодняшний день в стране выявлено 792 810 фактов заражения COVID-19, 783 042 человека вылечились, 9 713 скончались, число активно больных - 55.

За последние сутки в связи с выявлением новых случаев заражения проведено 1 833 теста, всего - 6 909 386 тестов.