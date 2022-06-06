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В Азербайджане за сутки два человека заразились коронавирусом

В Азербайджане за сутки два человека заразились коронавирусом В Азербайджане зарегистрировано 2 новых случая заражения коронавирусной инфекцией (COVID-19), 1 человек выписан после выздоровления.
Здоровье
6 июня 2022 г. 16:37
В Азербайджане за сутки два человека заразились коронавирусом

В Азербайджане зарегистрировано 2 новых случая заражения коронавирусной инфекцией (COVID-19), 1 человек выписан после выздоровления.

Как сообщили Report в Оперативном штабе при Кабинете министров, за сутки фактов смерти от коронавируса не зафиксировано.

На сегодняшний день в стране выявлено 792 810 фактов заражения COVID-19, 783 042 человека вылечились, 9 713 скончались, число активно больных - 55.

За последние сутки в связи с выявлением новых случаев заражения проведено 1 833 теста, всего - 6 909 386 тестов.

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Версия на английском языке Azerbaijan confirms 2 new COVID-19 cases, no deaths
Версия на азербайджанском языке Azərbaycanda son sutkada 2 nəfər koronavirusa yoluxub, ölən olmayıb

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