В Азербайджане за сутки 9 человек заразились коронавирусом

В Азербайджане зарегистрировано 9 новых случаев заражения коронавирусом (COVID-19), 3 человека вылечились.

В Азербайджане зарегистрировано 9 новых случаев заражения коронавирусом (COVID-19), 3 человека вылечились.

Как сообщили Report в Оперативном штабе при Кабинете министров, за сутки случаев смерти от коронавируса не зарегистрировано.

На сегодняшний день в стране выявлено 828 730 случаев заражения коронавирусной инфекцией, из них 818 386 человек вылечились, число активно больных - 215. Всего скончались 10 129 человек.

За последние сутки проведено 614 тестов, всего на сегодняшний день - 7 532 959 тестов на выявление новых случаев заражения коронавирусом.