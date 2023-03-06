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В Азербайджане за сутки 9 человек заразились коронавирусом

В Азербайджане за сутки 9 человек заразились коронавирусом В Азербайджане зарегистрировано 9 новых случаев заражения коронавирусом (COVID-19), 3 человека вылечились.
Здоровье
6 марта 2023 г. 16:50
В Азербайджане за сутки 9 человек заразились коронавирусом

В Азербайджане зарегистрировано 9 новых случаев заражения коронавирусом (COVID-19), 3 человека вылечились.

Как сообщили Report в Оперативном штабе при Кабинете министров, за сутки случаев смерти от коронавируса не зарегистрировано.

На сегодняшний день в стране выявлено 828 730 случаев заражения коронавирусной инфекцией, из них 818 386 человек вылечились, число активно больных - 215. Всего скончались 10 129 человек.

За последние сутки проведено 614 тестов, всего на сегодняшний день - 7 532 959 тестов на выявление новых случаев заражения коронавирусом.

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Версия на английском языке Azerbaijan confirms 9 new COVID-19 cases
Версия на азербайджанском языке Son sutkada Azərbaycanda 9 nəfər koronavirusa yoluxub

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