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В Азербайджане за сутки 9 человек заразились коронавирусом

В Азербайджане за сутки 9 человек заразились коронавирусом В Азербайджане зарегистрировано 9 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией (COVID-19), 5 человек выписаны после выздоровления.
Здоровье
25 мая 2022 г. 16:37
В Азербайджане за сутки 9 человек заразились коронавирусом

В Азербайджане зарегистрировано 9 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией (COVID-19), 5 человек выписаны после выздоровления.

Как сообщили Report в Оперативном штабе при Кабинете министров, фактов смерти от коронавируса за сутки не зарегистрировано.

На сегодняшний день в стране выявлено 792 732 факта заражения COVID-19, из них вылечились 782 969 человек, 9 710 скончались, активно больных - 53.
За последние сутки в связи с выявлением новых случаев заражения проведено 3 290 тестов, всего - 6 880 431 тест.

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Версия на английском языке Azerbaijan records 9 new COVID cases
Версия на азербайджанском языке Azərbaycanda son sutkada 9 nəfər koronavirusa yoluxub, ölən olmayıb

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