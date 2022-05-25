В Азербайджане за сутки 9 человек заразились коронавирусом

В Азербайджане зарегистрировано 9 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией (COVID-19), 5 человек выписаны после выздоровления.

В Азербайджане зарегистрировано 9 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией (COVID-19), 5 человек выписаны после выздоровления.

Как сообщили Report в Оперативном штабе при Кабинете министров, фактов смерти от коронавируса за сутки не зарегистрировано.

На сегодняшний день в стране выявлено 792 732 факта заражения COVID-19, из них вылечились 782 969 человек, 9 710 скончались, активно больных - 53.

За последние сутки в связи с выявлением новых случаев заражения проведено 3 290 тестов, всего - 6 880 431 тест.