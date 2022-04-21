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В Азербайджане за сутки 33 человека заразились коронавирусом

В Азербайджане за сутки 33 человека заразились коронавирусом В Азербайджане зарегистрировано 33 новых случая заражения коронавирусной инфекцией (COVID-19), 19 пациентов вылечились
Здоровье
21 апреля 2022 г. 16:35
В Азербайджане за сутки 33 человека заразились коронавирусом

В Азербайджане зарегистрировано 33 новых случая заражения коронавирусной инфекцией (COVID-19), 19 пациентов вылечились.

Как сообщили Report в Оперативном штабе при Кабинете министров, от коронавируса скончался один человек.

На сегодня в Азербайджане выявлено в целом 792 445 случаев заражения коронавирусной инфекцией, 782 603 человека вылечились, 9 707 – скончались, число активных больных составляет 135.

За последние сутки в стране проведено 4 472 теста на выявление COVID-19, в целом с начала пандемии – 6 785 398 851 тест.

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Версия на английском языке Azerbaijan reports 33 coronavirus cases, 1 death
Версия на азербайджанском языке Azərbaycanda son sutkada 33 nəfər koronavirusa yoluxub, 1 nəfər ölüb

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