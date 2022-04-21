В Азербайджане за сутки 33 человека заразились коронавирусом

В Азербайджане зарегистрировано 33 новых случая заражения коронавирусной инфекцией (COVID-19), 19 пациентов вылечились

В Азербайджане зарегистрировано 33 новых случая заражения коронавирусной инфекцией (COVID-19), 19 пациентов вылечились.

Как сообщили Report в Оперативном штабе при Кабинете министров, от коронавируса скончался один человек.

На сегодня в Азербайджане выявлено в целом 792 445 случаев заражения коронавирусной инфекцией, 782 603 человека вылечились, 9 707 – скончались, число активных больных составляет 135.

За последние сутки в стране проведено 4 472 теста на выявление COVID-19, в целом с начала пандемии – 6 785 398 851 тест.