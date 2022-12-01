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С 2016 по 2021 год в Азербайджане от ВИЧ умерло 1237 человек

С 2016 по 2021 год в Азербайджане от ВИЧ умерло 1237 человек "В Азербайджане за 2016-2021 годы от ВИЧ умерло 1237 человек".
Здоровье
1 декабря 2022 г. 12:13
С 2016 по 2021 год в Азербайджане от ВИЧ умерло 1237 человек

С 2016 по 2021 год в Азербайджане годы от ВИЧ умерло 1237 человек.

Как сообщает Report, об этом сообщил директор Республиканского центра по борьбе со СПИД Министерства здравоохранения Фамиль Мамедов.

По словам директора, больше всего смертей за эти годы было зарегистрировано в 2018 году - 98 человек.

"От туберкулеза умирают больше людей. Смертность от туберкулеза за эти годы составляет 27,3%. На втором месте - смертность от онкологических заболеваний (12,3%), на третьем - от цирроза печени (9,5%). Смертность от сердечно-сосудистых патологий составляет 6,2%".

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