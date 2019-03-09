В Азербайджане выявлены три редкие мутации бета-талассемии

Баку. 9 марта. REPORT.AZ/ В Научно-исследовательском институте гематологии и переливания крови им.Б.Эйвазова в результате исследования по изучению молекулярных основ талассемий впервые в Азербайджане были обнаружены три редко встречающиеся мутации бета-талассемии.

Как сообщает Report, об этом говорится в отчете Кабинета министров по деятельности в 2018 году.

В документе также отмечается, что впервые в Закавказье были определены генотипы альфа-талассемии.

Отметим, что отчет правительства будет обсужден на пленарном заседании Милли Меджлиса.