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В Азербайджане выявлены поддельные энергетические напитки

В Азербайджане выявлены поддельные энергетические напитки Агентство продовольственной безопасности Азербайджана (АПБА) провело мониторинг на потребительском рынке с целью определить, являются ли безалкогольные напитки, предлагаемые потребителям под видом энергетических напитков, настоящими, а также соответствует
Здоровье
14 октября 2021 г. 11:41
В Азербайджане выявлены поддельные энергетические напитки
Гошгар Тахмазли

Агентство продовольственной безопасности Азербайджана (АПБА) провело мониторинг на потребительском рынке с целью определить, являются ли безалкогольные напитки, предлагаемые потребителям под видом энергетических напитков, настоящими, а также соответствует ли данная продукция установленным стандартам.

Как передает Report, об этом заявил председатель Агентства продовольственной безопасности Гошгар Тахмазли во время выступления на пресс-конференции, посвященной деятельности агентства за 9 месяцев 2021 года.

По его словам, в результате проверки взятых на анализ 30-ти образцов энергетических напитков было установлено, что только 5 из них являются настоящими: "Только один из них соответствовал правилам маркировки. При проверке указанной на этикетках информации и анализе состава продукции было установлено, что 25 образцов вовсе не являются энергетическими напитками".

Г.Тахмазли добавил, что несмотря на то, что 25 образцов не являлись энергетическими напитками, на них была этикетка с информацией, вводящая потребителей в заблуждение относительно состава: "Для принятия мер в отношении производителей, обманывающих потребителей и тем самым нарушающих требования законодательства, было направлено обращение в Государственную службу по антимонопольному надзору и контролю за потребительским рынком".

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Версия на азербайджанском языке Azərbaycanda enerji içkiləri ilə bağlı araşdırma aparılıb, 25 məhsul saxta çıxıb

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