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В Азербайджане выявлено еще 7 случаев заражения коронавирусом

В Азербайджане выявлено еще 7 случаев заражения коронавирусом В Азербайджане выявлено еще 7 случаев заражения коронавирусом, 4 человек вылечились.
Здоровье
17 мая 2022 г. 19:36
В Азербайджане выявлено еще 7 случаев заражения коронавирусом

В Азербайджане выявлено еще 7 случаев заражения коронавирусом, 4 человек вылечились.

Как передает Report, об этом сообщили в Оперативном штабе при Кабинете министров.

За прошедшие сутки фактов смерти от коронавируса не зарегистрировано.

На сегодня в Азербайджане выявлено в целом 792 680 случаев заражения коронавирусной инфекцией, 782 921 человек вылечился, 9 709 – скончались, число активных больных составляет 50 человек.

За последние сутки в стране проведено 3 110 тестов на выявление COVID-19, в целом с начала пандемии – 6 858 298 тестов.

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Версия на английском языке Azerbaijan records 7 new COVID cases
Версия на азербайджанском языке Azərbaycanda 7 nəfər koronavirusa yoluxub, ölən olmayıb

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