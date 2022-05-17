В Азербайджане выявлено еще 7 случаев заражения коронавирусом

В Азербайджане выявлено еще 7 случаев заражения коронавирусом, 4 человек вылечились.

В Азербайджане выявлено еще 7 случаев заражения коронавирусом, 4 человек вылечились.

Как передает Report, об этом сообщили в Оперативном штабе при Кабинете министров.

За прошедшие сутки фактов смерти от коронавируса не зарегистрировано.

На сегодня в Азербайджане выявлено в целом 792 680 случаев заражения коронавирусной инфекцией, 782 921 человек вылечился, 9 709 – скончались, число активных больных составляет 50 человек.

За последние сутки в стране проведено 3 110 тестов на выявление COVID-19, в целом с начала пандемии – 6 858 298 тестов.