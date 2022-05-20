В Азербайджане выявлено еще 12 случаев заражения коронавирусом

В Азербайджане выявлено еще 12 случаев заражения коронавирусом, 9 человек вылечились.

В Азербайджане выявлено еще 12 случаев заражения коронавирусом, 9 человек вылечились.

Как передает Report, об этом сообщили в Оперативном штабе при Кабинете министров.

За прошедшие сутки фактов смерти от коронавируса не зарегистрировано.

В Азербайджане выявлено в целом 792 707 случаев заражения коронавирусной инфекцией, 782 945 человек вылечились, 9 710 – скончались, число активных больных составляет 52 человека.

За последние сутки в стране проведено 2 228 тестов на выявление COVID-19, в целом с начала пандемии – 6 867 409 тестов.