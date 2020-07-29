В Азербайджане выявлено 363 новых случаев заражения COVID-19, 622 вылечились

8 пациентов с положительными анализами на COVID-19 скончались

В Азербайджане зарегистрировано 363 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией, 622 человека вылечились и были выписаны домой.

Об этом Report сообщили в оперативном штабе при Кабинете Министров.

8 пациентов с положительными анализами на COVID-19 скончались.

До сих пор по стране было зарегистрировано заражение инфекцией коронавируса 31 221 человек.

Из них 24 495 получили лечение и вылечились, 438 скончались. 6 288 человек – активные больные.

За последние сутки проведено 9 817 тестов, количество проведенных за прошедший период тестов достигло 708 632.