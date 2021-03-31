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В Азербайджане выявлено 2 237 случаев заражения коронавирусом

В Азербайджане выявлено 2 237 случаев заражения коронавирусом За последние сутки было проведено 14 885 тестов, за текущий период - 2 873 658 тестов
Здоровье
31 марта 2021 г. 15:43
В Азербайджане выявлено 2 237 случаев заражения коронавирусом

В Азербайджане зарегистрировано 2 237 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией (COVID-19), 787 человек выписаны после выздоровления.

Как сообщили Report в Оперативном штабе при Кабинете министров, скончались 29 человек с положительными анализами на COVID-19.

Всего в Азербайджане на сегодняшний день коронавирусной инфекцией заразились 261 713 человек, из них выздоровели 238 125 человек, умерли 3 567 человек, число активных больных вирусом составляет 29 021 человек.

За последние сутки было проведено 14 885 тестов, за текущий период - 2 873 658 тестов.

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Версия на английском языке Azerbaijan confirms 2,237 new COVID-19 cases, 29 deaths
Версия на азербайджанском языке Azərbaycanda daha 2237 nəfər koronavirusa yoluxub, 29 nəfər ölüb

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