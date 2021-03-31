В Азербайджане выявлено 2 237 случаев заражения коронавирусом

За последние сутки было проведено 14 885 тестов, за текущий период - 2 873 658 тестов

В Азербайджане зарегистрировано 2 237 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией (COVID-19), 787 человек выписаны после выздоровления.

Как сообщили Report в Оперативном штабе при Кабинете министров, скончались 29 человек с положительными анализами на COVID-19.

Всего в Азербайджане на сегодняшний день коронавирусной инфекцией заразились 261 713 человек, из них выздоровели 238 125 человек, умерли 3 567 человек, число активных больных вирусом составляет 29 021 человек.

За последние сутки было проведено 14 885 тестов, за текущий период - 2 873 658 тестов.