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В Азербайджане выявлено 115 новых случаев заражения COVID-19

В Азербайджане выявлено 115 новых случаев заражения COVID-19 За последние сутки от COVID-19 умерли 3 человека
Здоровье
6 февраля 2021 г. 17:57
В Азербайджане выявлено 115 новых случаев заражения COVID-19

За последние сутки в Азербайджане зарегистрировано 115 новых случаев заражения коронавирусом, 201 человек выздоровел.

Об этом Report сообщили в Оперативном штабе при Кабинете министров.

За последние сутки от COVID-19 умерли 3 человека.

На сегодняшний день в стране выявлено 231 022 факта заражения коронавирусной инфекцией, 224 961 человек выздоровели, 3 156 человек скончались. В настоящее время насчитывается 2 905 активных больных коронавирусом.

За последние сутки проведено 6 582 теста, всего - 2 446 300 тестов.

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Версия на английском языке Azerbaijan reports 115 new coronavirus cases
Версия на азербайджанском языке Azərbaycanda daha 115 nəfər koronavirusa yoluxub, 3 nəfər vəfat edib

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