В Азербайджане выявлено 11 новых случаев заражения коронавирусом

В Азербайджане за сутки зарегистрировано 11 новых случаев заражения коронавирусом (COVID-19), 10 человек вылечились.

В Азербайджане за сутки зарегистрировано 11 новых случаев заражения коронавирусом (COVID-19), 10 человек вылечились.

Как сообщили Report в Оперативном штабе при Кабинете министров, за сутки случаев смерти от коронавируса не зарегистрировано.

На сегодняшний день в стране выявлено 825 420 случаев заражения коронавирусной инфекцией, 814 879 человек вылечились, число активно больных - 548. Всего скончались 9 993 человека.

За последние сутки проведено 622 теста на выявление новых случаев заражения коронавирусом, всего - 7 407 971 тест.