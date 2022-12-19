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В Азербайджане выявлено 11 новых случаев заражения коронавирусом

В Азербайджане выявлено 11 новых случаев заражения коронавирусом В Азербайджане за сутки зарегистрировано 11 новых случаев заражения коронавирусом (COVID-19), 10 человек вылечились.
Здоровье
19 декабря 2022 г. 17:42
В Азербайджане выявлено 11 новых случаев заражения коронавирусом

В Азербайджане за сутки зарегистрировано 11 новых случаев заражения коронавирусом (COVID-19), 10 человек вылечились.

Как сообщили Report в Оперативном штабе при Кабинете министров, за сутки случаев смерти от коронавируса не зарегистрировано.

На сегодняшний день в стране выявлено 825 420 случаев заражения коронавирусной инфекцией, 814 879 человек вылечились, число активно больных - 548. Всего скончались 9 993 человека.

За последние сутки проведено 622 теста на выявление новых случаев заражения коронавирусом, всего - 7 407 971 тест.

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Версия на английском языке Azerbaijan confirms 11 new COVID-19 cases
Версия на азербайджанском языке Son sutkada Azərbaycanda 11 nəfər koronavirusa yoluxub

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