В Азербайджане выявлено 107 новых случаев заражения коронавирусом

В Азербайджане за сутки зарегистрировано 107 новых случаев заражения коронавирусом (COVID-19), 65 человек вылечились.
Как сообщили Report в Оперативном штабе при Кабинете министров, за сутки от коронавируса скончались 4 человека.
На сегодняшний день в стране выявлено 825 527 случаев заражения коронавирусной инфекцией, 814 944 человека вылечились, число активно больных - 586. Всего скончались 9 997 человек.
За последние сутки проведено 2 253 теста на выявление новых случаев заражения коронавирусом, всего - 7 410 224 теста.