В Азербайджане выявлено 1 809 новых случаев заражения коронавирусом

В Азербайджане за последние сутки зарегистрировано 1 809 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией, 2 191 пациент излечился.

В Азербайджане за последние сутки зарегистрировано 1 809 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией, 2 191 пациент излечился.

Как передает Report, об этом сообщил Оперативный штаб при Кабинете министров.

За последние сутки от COVID-19 умерли 33 человека.

На сегодняшний день в стране выявлено 309 789 фактов заражения коронавирусной инфекцией, из них 274 766 человек вылечились, 4 307 скончались. Число активных больных составило 30 716.

За последние сутки было проведено 11 097 тестов, всего - 3 164 974 теста.