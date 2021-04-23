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В Азербайджане выявлено 1 809 новых случаев заражения коронавирусом

В Азербайджане выявлено 1 809 новых случаев заражения коронавирусом В Азербайджане за последние сутки зарегистрировано 1 809 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией, 2 191 пациент излечился.
Здоровье
23 апреля 2021 г. 16:40
В Азербайджане выявлено 1 809 новых случаев заражения коронавирусом
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В Азербайджане за последние сутки зарегистрировано 1 809 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией, 2 191 пациент излечился.

Как передает Report, об этом сообщил Оперативный штаб при Кабинете министров.

За последние сутки от COVID-19 умерли 33 человека.

На сегодняшний день в стране выявлено 309 789 фактов заражения коронавирусной инфекцией, из них 274 766 человек вылечились, 4 307 скончались. Число активных больных составило 30 716.

За последние сутки было проведено 11 097 тестов, всего - 3 164 974 теста.

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Версия на английском языке Azerbaijan confirms 1,809 new COVID-19 cases, 33 deaths
Версия на азербайджанском языке Azərbaycanda daha 1 809 nəfər COVID-19-a yoluxub, 33 nəfər ölüb

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