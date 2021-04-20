В Азербайджане выявлено 2 197 новых случаев заражения коронавирусом

Число активно больных составило 32 170

В Азербайджане за последние сутки зарегистрировано 2 197 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией, 1 946 пациентов излечились.

Как передает Report, об этом сообщил Оперативный штаб при Кабинете министров.

За последние сутки от COVID-19 умерли 34 человека.

На сегодняшний день в стране выявлено 303 858 фактов заражения коронавирусной инфекцией, из них 267 485 человек вылечились, 4 203 скончались. Число активно больных составило 32 170.

За последние сутки было проведено 13 777 тестов, всего - 3 128 656 тестов.