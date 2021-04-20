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В Азербайджане выявлено 2 197 новых случаев заражения коронавирусом

В Азербайджане выявлено 2 197 новых случаев заражения коронавирусом Число активно больных составило 32 170
Здоровье
20 апреля 2021 г. 16:43
В Азербайджане выявлено 2 197 новых случаев заражения коронавирусом

В Азербайджане за последние сутки зарегистрировано 2 197 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией, 1 946 пациентов излечились.

Как передает Report, об этом сообщил Оперативный штаб при Кабинете министров.

За последние сутки от COVID-19 умерли 34 человека.

На сегодняшний день в стране выявлено 303 858 фактов заражения коронавирусной инфекцией, из них 267 485 человек вылечились, 4 203 скончались. Число активно больных составило 32 170.

За последние сутки было проведено 13 777 тестов, всего - 3 128 656 тестов.

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Версия на английском языке Azerbaijan confirms 2,197 new coronavirus cases, 34 died
Версия на азербайджанском языке Azərbaycanda daha 2197 nəfər koronavirusa yoluxub

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