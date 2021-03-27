В Азербайджане выявлено 1 690 случаев заражения коронавирусом

В Азербайджане зарегистрировано 1 690 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией (COVID-19), 713 человек выписаны после выздоровления.

В Азербайджане зарегистрировано 1 690 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией (COVID-19), 713 человек выписаны после выздоровления.

Как сообщили Report в Оперативном штабе при Кабинете министров, скончались 19 человек с положительными анализами на COVID-19.

Всего в Азербайджане на сегодняшний день коронавирусной инфекцией заразились 254 370 человек, из них выздоровели 235 606 человек, умерли 3 464 человека, число активных больных вирусом составляет 15 300 человек.

За последние сутки было проведено 9 670 тестов, за текущий период - 2 826 454 теста.