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В Азербайджане выявлено 1 690 случаев заражения коронавирусом

В Азербайджане выявлено 1 690 случаев заражения коронавирусом В Азербайджане зарегистрировано 1 690 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией (COVID-19), 713 человек выписаны после выздоровления.
Здоровье
27 марта 2021 г. 17:05
В Азербайджане выявлено 1 690 случаев заражения коронавирусом

В Азербайджане зарегистрировано 1 690 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией (COVID-19), 713 человек выписаны после выздоровления.

Как сообщили Report в Оперативном штабе при Кабинете министров, скончались 19 человек с положительными анализами на COVID-19.

Всего в Азербайджане на сегодняшний день коронавирусной инфекцией заразились 254 370 человек, из них выздоровели 235 606 человек, умерли 3 464 человека, число активных больных вирусом составляет 15 300 человек.

За последние сутки было проведено 9 670 тестов, за текущий период - 2 826 454 теста.

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Версия на английском языке Azerbaijan confirms 1,690 new coronavirus cases, 19 died
Версия на азербайджанском языке Azərbaycanda daha 1 690 nəfər koronavirusa yoluxub, 19 nəfər vəfat edib

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